Samsun Teknopark'ın Genel Müdürü Mortaş oldu
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Samsun Teknopark'ın Genel Müdürü Mortaş oldu

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Samsun Teknopark'ın Genel Müdürü Mortaş oldu

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş oldu.

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş oldu.

Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Koordinatörlüğü görevinde bulunan Mortaş, aynı zamanda OMÜ-TTO A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Mortaş, koordinatörlüğü döneminde Teknopark ve OMÜ-TTO'ya önemli projeler kazandırarak sürdürülebilirlik noktasında ciddi adımlar attı.

Samsun Teknopark'ın Genel Müdürü olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Mortaş, "OMÜ-TTO'nun çalışmalarını Samsun Teknopark'la birlikte yürütüyorduk. İçinde olduğumuz bir yapının Genel Müdürlük görevi bizlere tevdi edildi. Samsun Teknopark'ı daha da ilerilere taşımak ve başarılarına kaldığı yerden devam etmesini sağlamak amaçlarımız arasında olacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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