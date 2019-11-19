Samsun Teknopark Ankara'da zirveye çıktı

19.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödül Töreni'nde Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi'nde birincilik ödülünü Samsun Teknopark aldı.



Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen ödül töreninde; teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve araştırma geliştirme (AR-GE) merkezlerinin 2018 yılı verileri değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler ve bu kriterlere karşılık gelen verilerin değerlendirilmesi sonucunda Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi'nde birinciliğe değer görüldü.



Kendi kategorisinde en başarılı TGB olan Samsun Teknopark'ın ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak'a takdim edildi.



Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Teknopark'a yönelik yeniden yapılandırma çalışmalarının meyvelerini verdiğini kaydederek bu başarıda payı olan herkesi canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA