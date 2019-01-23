Samsun Taşan Dere Yolu Kapatınca Hasta Annesini Her Gün Sırtında Taşıyor

Taşan dere yolu kapatınca hasta annesini her gün sırtında taşıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafta önce taşan dere nedeniyle hasar oluşan ve balçığa dönen Gökçeçakmak Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye inip, çıkamadı. Nihat Kasap da (40), akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı (85) sırtında 3 kilometre taşıyarak sağlık ocağına götürüp, getirmeye başladı.

Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce taşan dere mahalle yolunda hasara neden oldu. Balçığa dönen yol ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye inip, çıkamadı. Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap'ı sırtında 3 kilometre taşıyarak sağlık ocağına götürüp, getirmeye başladı.

Yolda hasar oluştuğunu anlatan Nihat Kasap, Yol bu hale gelince sağlık ekiplerini aradım ama gelemeyeceklerini söylediler. Bende bozuk yolda annemi sırtıma alarak sağlık ocağına getirip götürmeye başladım. O benim annem, onu nasıl taşımayayım O beni 9 ay karnında taşımış, şikayet etmemiş. Ben annemi iğne vurmaya nasıl getirmeyeyim Kim olsa getirir. Anne hiç kenara atılır mı Ben annemi mecbur götüreceğim. ya öleceğim ya götüreceğim. Allah bana sağlık verdiği sürece ben annemi sırtımda taşıyacağım dedi.

'YOLUMUZU YAPSALAR YETER'

Yolun yapılmasını isteyen Kasap,'Yorulmayı hissetmiyorum, annem var sırtımda. Anneyi taşırken kim yorgun hissedebilir Ben sadece annemi düşürmekten korkuyorum. Yoksa bir anne evladının sırtına yorgunluk verir mi Nereyi arasam kimse yardım etmiyor, nereyle görüşsem boş çeviriyorlar. İstediğim tek şey annem benden memnun olsun. Annem benden razı olsun, bana hakkını helal etsin yeter. Yolumuzu yapsalar yeter diye konuştu.

Kaynak: DHA