Samsun Tarımsal Üretimde Türkiye'nin İlk Sıralarında

Samsun, birçok sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon Kurulunda yapılan sunumda, Samsun'un tarımsal potansiyeli ve üretimi hakkında bilgi verildi. Sunuma göre Samsun, 375 bin 920 hektar işlenen tarım alanı ile Türkiye sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Bu oran Türkiye ortalamasının yüzde 1,58'ine denk geliyor. Samsun'da işlenen tarım alanının ancak 46 bin 447 hektarlık kısmı olan yüzde 12,28'i sulamaya açık durumda. 249 bin 957 hektarlık sulamaya elverişli tarım alanının ise ancak yüzde 18,58'i sulanabiliyor. Sulamaya açılan arazi miktarı, ekonomik olarak sulanabilir arazilerin ancak 1/3'ü kadar.

Tütün, soya ve çeltik üretiminde ilk sıralarda yer alıyor

Samsun, tarım ürünleri üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında geliyor. 16 bin 597 hektarlık alanda 133 bin 38 ton çeltik üretiliyor. Yüzde 14,78'lik bu üretim payı ile Samsun çeltik üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer alıyor. 2 bin 554 hektarlık alanda 10 bin 81 ton soya üretiliyor. Yüzde 7,20'lik üretim payına denk gelen soya üretiminde Samsun, Türkiye sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Samsun'da ayrıca 5 bin 587 hektarlık alanda 6 bin 20 ton tütün üretiliyor. 7,53'lük üretim payına sahip olan Samsun, tütün üretiminde de Türkiye'nin 5. sırasında yer alıyor.

Samsun, biber, lahana, marul, barbunya, taze fasulye ve kırmızı pancar üretiminde Türkiye 1.'si

Samsun'da Bafra ve Çarşamba Ovaları toplam 122 bin 410 hektar tarım alanına sahip. Samsun, biber, lahana, marul, barbunya, taze fasulye ve kırmızı pancar üretiminde Türkiye 1.'si konumunda bulunuyor. Turp üretiminde Türkiye 2.'si, pırasa ve patlıcan üretiminde de 3. sırada yer alıyor. Samsun'da yılda 250 bin 725 ton lahana, 83 bin 504 ton taze fasulye, 24 bin 572 ton pırasa, 227 bin 411 ton biber, 60 bin 820 ton patlıcan, 20 bin 337 ton marul ve 13 bin 179 ton turp üretiliyor.

Ayrıca Samsun, fındık üretiminde Türkiye 2.'si, kivi üretiminde Türkiye 4.'sü, armut üretiminde Türkiye 7.'si ve şeftali üretiminde Türkiye 8.'inci sırada bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA