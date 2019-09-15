Samsun tarımının sanayileşme çalışmaları

15.09.2019 15:54

Vali Osman Kaymak, "Bir il, bir bölge veya bir ülke tarıma dayalı kalırsa, gelişmesi ve dünya ile rekabet etmesi mümkün olmamaktadır. Bu anlamda sanayileşmeye gereken önemi vermek zorundayız." dedi.

Kaymak, Çarşamba Ticaret Borsası Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı'na başkanlık etti.

Çarşamba ve Bafra ovalarına sahip Samsun'un önemli bir tarım kenti olduğuna işaret eden Kaymak, "Samsun, bu tarım kenti özelliği ile kendi insanına iş ve AŞ sağlıyor ve bu ovaları ile Türkiye'yi de besliyor. Ancak bir il, bir bölge veya bir ülke tarıma dayalı kalırsa, gelişmesi ve dünya ile rekabet etmesi mümkün olmamaktadır. Bu anlamda sanayileşmeye gereken önemi vermek zorundayız." dedi.

Vali Kaymak Samsun'un sahip olduğu avantajlar bakımından önemli bir potansiyeli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu anda Merkez OSB'de hiç yerimiz bulunmuyor ve Gıda OSB de doluyor. Çarşamba Samsun'un bir genişleme alanı, ancak bizler bu güzel verimli ovayı da korumak zorundayız. Yani verimli olmayan arazileri sanayi için ayırıp planlamaları da bu şekilde yapmamız gerekiyor."

Toplantıdan önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım tesisini de ziyaret ettiğini, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu gördüğünü belirten Vali Kaymak, şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyat alımı için çok güzel fiyat verdi. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Toprak Mahsulleri Ofisi'mizde alımlar güzel bir şekilde devam etmektedir. Buradan tüccarlara seslenmek istiyorum. Uygun fiyatları verin milleti mağdur etmeyin. Bu insanlar, bu çiftçiler bunu kolay üretmiyor. Tekrar belirtmek istiyorum ki fındığı sanayiye dönüştürmezsek fındıktan da tam olarak istediğimizi alamayacağız. Bu anlamda inşallah bu sanayi alanı bizi geleceğe bağlayacak ve güçlü bir kalkınma modeli olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yatırımcı firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA