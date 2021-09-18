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Samsun Tarım Fuarı Havzalı ziyaretçilerden ilgi görüyor

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Samsun Tarım Fuarı Havzalı ziyaretçilerden ilgi görüyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen, Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı'nı, Havza'dan çok sayıda çiftçi ziyaret etti.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen, Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı'nı, Havza'dan çok sayıda çiftçi ziyaret etti.

72 firma ve 100'den fazla markanın katılımıyla gerçekleştirilen Samsun Tarım Fuarı'na Havza Ziraat Odası Başkanlığının düzenlediği günübirlik turla çok sayıda Havzalı çiftçi katıldı.

Çiftçiler, fuardaki stantları ziyarete ederek tarım sektöründeki son gelişmeleri, yeni ekipman, tohum ve yenilikleri yakından takip etme imkanı buldu.

Havza standını ziyaret eden çiftçilere Belediye ve Havza Ziraat Odası tarafından çeşitli hediyeler verildi. Fuara katılmak için Havza'dan gelen tüm çiftçilere tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Veli Kurt tarafından yemek ikramından bulunuldu.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza çiftçisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Çiftçimizin hem ekonomik hem de teknik açıdan gelişmesi için bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Bu yıl ilçemizin tarım farında onur konuğu olması Havza'da yapılan üretimin ve ürün çeşidinin tanıtılması açsından önemli bir fırsat. Tüm paydaşlarımız ile ilçemizi en iyi şekilde temsil etmenin gayretindeyiz." dedi.

Samsun Tarım Fuarı Havzalı ziyaretçilerden ilgi görüyor

Samsun Tarım Fuarı Havzalı ziyaretçilerden ilgi görüyor

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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