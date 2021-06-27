SAMSUN TAMİR ETTİKLERİ ÇATIDAN DÜŞEN 2 KOMŞU TOPRAĞA VERİLDİ
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SAMSUN TAMİR ETTİKLERİ ÇATIDAN DÜŞEN 2 KOMŞU TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından düşerek hayatını kaybeden Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), toprağa verildi.

SAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından düşerek hayatını kaybeden Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi olan Selahattin Akçan, evinin çatısına izolasyon malzemesi döşemek için bir kamu hastanesinde işçi olarak çalışan komşusu Musa Kukul'dan yardım isteyerek çatıya çıktı. Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp, ağır yalanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ve Kukul'u, ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 komşu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Selahattin Akçan, kılınan cenaze namazı sonrası Tekkeköy Mezarlığı'nda, Musa Kukul ise Yavuzlar Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

SAMSUN TAMİR ETTİKLERİ ÇATIDAN DÜŞEN 2 KOMŞU TOPRAĞA VERİLDİ
SAMSUN TAMİR ETTİKLERİ ÇATIDAN DÜŞEN 2 KOMŞU TOPRAĞA VERİLDİ
SAMSUN TAMİR ETTİKLERİ ÇATIDAN DÜŞEN 2 KOMŞU TOPRAĞA VERİLDİ
SAMSUN TAMİR ETTİKLERİ ÇATIDAN DÜŞEN 2 KOMŞU TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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