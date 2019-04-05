Samsun Takla Atan Otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile Şoförü Yaralandı
Takla atan otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile şoförü yaralandıSamsun'un çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı.
Takla atan otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü ile şoförü yaralandı
Samsun'un çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bayrak direği ile park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada sürücü Erdinç Odabaş (46) ile araçtaki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak (54) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Erdinç Odabaş yönetimindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarındaki bayrak direğine ardından park halindeki 3 otomobile çarparak, takla attı. Kazada, sürücü Erdinç Odabaş ile otomobildeki Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Topalak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.