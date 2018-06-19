Samsun Tabip Odası, Hekime Saldırıyı Kınadı

Samsun Tabip Odası, bayramın birinci günü VM Medical Park Samsun Hastanesi Acil Servisinde hekime ve güvenlik personeline yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Oda binasında basın toplantısı düzenleyen Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Öncelikle değerli meslektaşıma ve hastane personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Hekime ve sağlık personellerimize yapılan her türlü sözel ya da fiziksel şiddeti kınıyoruz. Mesleklerini insan sevgisi üzerine kurmuş, bunun için yemin etmiş, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren arkadaşlarımıza yapılan saldırı, emeğe ve insanlığa yapılmıştır. Bizler yaşatmaya çalışan bir meslek grubunun üyeleriyiz. Yaşatmak için canımızı dişimize takarak çalışırken huzurlu, güvenli ve özgürce işimizi yapmak istiyoruz. Hayat verdiklerimizle mutlu oluyor, kaybettiklerimizle her seferinde kederleniyoruz. Hastalarımızla binlerce kez hayata tutunuyor, binlerce kez ölüyoruz. Türk halkı bu vandallığa asla göz yummalıdır. Yaşanan olay sağlık camiası başta olmak üzere, toplumun birçok katmanında infilak oluşturmuştur. Toplumsal, kurumsal hareketlilik ve sahiplenme, bu olaydan sonra daha belirgin bir şekilde gerçekleşmiştir" dedi.

Hukuki sürecin yakından takip edildiği ve konuya hassasiyet gösterip hemen harekete geçen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a teşekkürlerini sunan Dr. Murat Erkan, VM Medical Park Samsun Hastanesi Acil Servisinde şiddet gören hekimin tedavi ettiği aile tarafından ona yazılmış mektubu okuyarak konuşmasını noktaladı. - SAMSUN