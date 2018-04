Samsun-Suudi Arabistan Direkt Uçuşları Yakında Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Arabistan ile Samsun arasında direkt uçuş seferleri için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ile Suudi Arabistan arasında ticari ve turistik faaliyetlerin ve direkt uçuşların başlatılması için fikir alışverişinde bulunmak üzere Samsun'da bulunan Arabistanlı turizm acenteleri temsilcileri ile bir araya geldi. Samsun'un Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu ve gelişime her zaman açık olduğunu vurgulayan Yılmaz, " Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ulaşımın kolaylaştırılması için büyük hedeflerimiz var. Krasnodar ile Samsun arasında başlattığımız seferler bunun bir meyvesidir. Bu direkt uçuşlar iki ülke arasındaki ticari ve turistik faaliyetleri olumlu olarak etkileyecek. Şimdi de Samsun ile Suudi Arabistan arasındaki mesafeleri kısaltmak için çabalıyoruz. Arabistan'a yapacağımız direkt uçuşlar başta turizm olmak üzere ticari hedeflerimizi de olumlu olarak etkileyecektir. Arabistan'ın Medine ve Yanbu kentinden gelen sizler Samsun'un potansiyelini fark etmiş olmasınız ki gelip görerek, araştırarak buralara belki yatırım dahi yapmayı düşünüyorsunuz. Karşılıklı ilişkilerimizi sıkı tuttuğumuz sürece bu düşüncelerimiz en kısa zamanda vücut bulacaktır. Suudi Arabistan'ın Medine ve Yanbu illerinden gelen turizm acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldik. İki ülke arasında turizm ve ticaretin geliştirilmesi için, özellikle de karşılıklı uçuşların başlatılması için gerekli altyapı çalışmalarını hızlandırıyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları turistik faaliyetler hakkında bilgiler veren Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği üyesi Soner Dursun, "Suudi Arabistan'ın Medine ve Yanbu illerinin üst düzey tur operatörleri, gazetecileri ve sosyal medya fenomenleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret için Samsun'a geldi. Karşılıklı istişareler sonucunda Riyad ve Medine'den Samsun'a direkt uçuş çalışmalarına hız verileceği anlaşması THY temsilcileri ile yapıldı. Medine THY Pazarlama Direktörü Asım Rayyan, Suudi Arabistan'dan Samsun'a direkt uçuşların başlaması için Arabistan'daki tur operatörlerinden bir tanesinin kendi kiralayacağı uçakla Salı ve Cumartesi günleri 150 kişilik turist kafilesiyle Samsun'a turist atağının başlayacağını ifade etti. Samsun'un uluslararası alanda bilinirliğini arttırmak için çok önemli olan bu çalışmanın devamını her ay düzenleyeceğini ifade ettiler. Belki de her ay 10 uçuş düzenleyeceğiz. Arabistan'daki üst düzey insanları Samsun'a getireceğiz. Bu insanlar Samsun'da gördüklerini kendi ülkelerindeki insanlara anlatarak Samsun'un tanıtımını yapacaklar. Biz bu programları Cidde, Demmam'da da yapacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 vilayetinden de buraya her ay ekipler getireceğiz. Samsun'un potansiyelini herkesin görmesini sağlayacağız. Bu seferki programımız 3 gün sürecek. İlçeleri gezip, gördüklerimizi Arabistan'daki vatandaşlara anlatacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN