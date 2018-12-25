Samsun Sürüler, Gürcistan'a Yöneldi, Hamsi Avı Azaldı

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının 14 derece seviyelerinde seyretmesi hamsinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesine neden oldu. Samsun'da günlük yaklaşık 20 bin kasa avlanan hamsi, 3-4 bin kasaya geriledi.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının 14 derece seviyelerinde seyretmesi hamsinin daha soğuk olan kuzeye yönelmesine neden oldu. Gürcistan sahiline yönelen hamsi sürüleri nedeniyle Samsun'da günlük yaklaşık 20 bin kasa avlanan hamsi, 3-4 bin kasaya geriledi.Samsun'da hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 10 ila 15 lira arasında satılıyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Samsun ve çevresinde hamsi avının son 3-4 gündür azaldığını belirterek bir hafta önce Samsun Balık Haline günde 15-20 bin kasa hamsi geldiğini hatırlattı. Bu rakamın 3-4 bin kasaya kadar gerilediğini ifade eden Malkoç, Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı 8 derece civarında olmalıydı. Deniz çok sıcak. Hamsi bizi çok erken terk ediyor. Hamsi çok hızlı göç etti. Denizde balıkta sıkıntı yok ama hava sıcaklıklarından dolayı göçünü çok erken tamamlıyor. 3-4 gündür deniz çok sıcak. Aralık ayı olmasına rağmen deniz suyu beklediğimiz sıcaklığa düşmüyor. Hamsi şuan Gürcistan tarafında kısa bir süre sonra Gürcistan'da avlamaya başlayacağız. Bizim sularımızda Çinakop istavrit bol. Çinakopun aslında şuan Akdeniz'de olması lazım. O bile gitmedi, şaşırdı dedi.

Hamsinin kilosunun bol olduğunda 7-10 lira arasında olabileceğini söyleyen Malkoç, 2-3 gün sonra soğuk bir hava dalgası geliyor. Denizde hamsi bitmiş değil. Bir ihtimal tekrar bol olabilir. Deniz suyunun soğukluğuna göre hamsi yerini değişiyor. İstavrit ve çinakop çok fazla var. Sıkıntı sadece hamside. Onun da en büyük nedeni sıcaklıklar. 12'inci aydayız ama sıcaklık sanki 9'uncu ay gibi. Deniz suyu 8-9 derecede olsaydı biz bu yıl daha fazla hamsi avlardık. Karadeniz'de hamsi bizi bu yıl çok erken terk etmek üzere. hamsi tam sezonunda başladı ama sıcaklıklar, bolluğun devam etmesine izin vermedi. Hamsi olmasa da çinakop istavrit var herkesin içi rahat olsun diye konuştu.

Hamsi avında 3-4 gündür azlık yaşandığını söyleyen balıkçı Habil Yurtseven de Hamsi bir iyi bir kötü oluyor. Umudumuz deniz suyu sıcaklığı düştükçe hamsi yeniden olacaktır. 1 Ocaktan itibaren Gürcistan'da hamsi avı başlayacak. En kötü balıkçılarımız orada hamsiyi avlayacaklar. Oradan avlanan balıklarda günlük taze olarak gelecekler şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA