SAMSUN ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA
Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı (2)ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADASamsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı.
Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı (2)
ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI KAMERADA
Samsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adliye koridorlarında kaçmaya çalıştığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
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