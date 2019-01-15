Samsun Suç Sıralamasında Türkiye'de 16. Sırada

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun'un Türkiye genelinde suç oranında 16. sırada olduğu belirtildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü resmi kayıtlarına göre, Samsun Karadeniz Bölgesi'nde 18 il arasında nüfus oranı birinci olmasına rağmen asayiş olaylarında 16. sırada, Türkiye geneli ise nüfus oranı 16. sırada olmasına rağmen asayiş olaylarında ülke geneli 100 bin kişiye düşen olay sıralamasında 61. sırada yer alıyor.

Ateşli silah olaylarında 22 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi yaralandı

Kişiye karşı işlenen suçlar bakımından ise 100 bin kişiye düşen olay sayısında ülke genelinde 52., Karadeniz Bölgesi'nde ise 12. sırada yar alıyor. Tüm ateşli silahla işleyen olay sayısı bakımından Samsun ve ilçelerinin tamamında 2018 yılında 211 olay meydana geldi. Bu olaylarda Samsun merkezde 17, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi de yaralandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ayrıca, bir vakıf tarafından Samsun'un suç oranı ile ilgili yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığına dikkat çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA