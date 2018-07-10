Samsun Srebrenitsa Katliamına Tepki İçin Yürüyecek

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) üyeleri Srebrenitsa katliamını unutturmamak için yürüyecek.

Samsun'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşturulan SAMİR Bosna'nın Srebrenitsa şehrinde yaşanılan soykırımın seneyi devriyesinde Samsun'da bir yürüyüş düzenleyecek. Bosna Hersek devletinin Srebrenitsa kentinde meydana gelen Sırp Milisler tarafından Müslüman Boşnak vatandaşlara karşı gerçekleştirilen soykırımda ölen Müslümanları anmak ve bir daha böyle insanlık dışı vahşetlerin yaşanmaması ve hafızalara not düşmek için Samsun'da bulunan STK'ların oluşturduğu SAMİR, 11 Temmuz'da yürüyüş düzenleyip, gıyabi cenaze namazı kılacak.

Yürüyüşü gerçekleştirmek için Samsun Valiliği'ne güzergah izin dilekçesi verildi. Samsun'daki yürüyüş 11 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da İstiklal Caddesi'nin başından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlayıp, Öğretmenevi – Gazi Halk Kütüphanesi Üzerinden Cumhuriyet Meydanında sona erecek. Cumhuriyet Meydanı'nda Gıyabi Cenaze Namazı kılınacak. Burada yapılacak bir basın açıklamasıyla faaliyet sona erecek. - SAMSUN