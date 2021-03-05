SAMSUN Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı
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SAMSUN Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı

05.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:52

Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandıSAMSUN'da bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın esnasında Bitlis'te şehit düşen askerlere hakaret eden Yonca B. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı

SAMSUN'da bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın esnasında Bitlis'te şehit düşen askerlere hakaret eden Yonca B. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Samsun'da bulunduğu belirlenen Yonca B.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Yonca B., işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B., olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdi.

SAMSUN Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı
SAMSUN Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı
SAMSUN Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı
SAMSUN Sosyal medyada şehitlere hakaret eden kız, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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