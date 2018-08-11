Samsun Sokaklarında Yürek Burkan Görüntü

Samsun sokaklarında özellikle yabancı kadınların çocuklarını kullanarak dilencilik yapması görenlerin yüreklerini burktu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu dilenciler çocuklarını da kullanarak duygu sömürüsü yapıp para dilenirken, çocukların kaldırım kenarlarında uyuyakalıp ailelerinin yanında dilenmek için vitrin olması vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılandı. Vatandaşlar yetkilileri göreve davet ederek bu tür duygu sömürüsünün önüne geçilmesini istediler. Bazı vatandaşlar da dilencilerin çocuklarına ilaç içirip uyuttuklarını iddia ettiler. - SAMSUN