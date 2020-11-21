Samsun sokakları sessizliğe büründü
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Samsun sokakları sessizliğe büründü

21.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:18
Samsun sokakları sessizliğe büründü

Korona virüsü tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun'da sokaklar ıssız kaldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından Samsun'da sokaklar ıssız kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bugün saat 20.00 itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Samsun'da sokaklar boş kaldı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Samsun şehir merkezinde yalnızca denetim yapan polisler görüntülendi.

Kısıtlama başlamadan önce evine gitmeye çalışan bir vatandaş, "Şartlar neyi gerektiriyorsa uyacağız. Biz sebep olduk. Millet olarak tamamen duyarsızlığımızdan devlet önlem almak zorunda kaldı. Suçlu biziz" dedi. - SAMSUN

Samsun sokakları sessizliğe büründü
Samsun sokakları sessizliğe büründü
Samsun sokakları sessizliğe büründü
Samsun sokakları sessizliğe büründü
Samsun sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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