Uyuyan Şoför, Yürüş Yapan Adamı Ezdi! Korkunç Kaza, Aracın İçindeki Kemaraya Yansıdı
Samsun'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 59 yaşındaki Burhan Yazıcı'ya çarptı. Kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 59 yaşındaki Burhan Yazıcı'ya çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.'nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
SABAY YÜRÜYÜŞÜ YAPIYORDU
Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan 59 yaşındaki Burhan Yazıcı'ya çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada, kaza anı saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü.
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Uyku ölümün kardeşidir diye bir söz vardır geçmiş olsun çok sıkıntılı bir durumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şoför uyumuş tamamda oradada yürünmez yayada da hata varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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arkadaslar lütfen her seyi süriyeli kardeslerime baglamayin din kardesiyiz bir gurbetci olara rica ediyorum.Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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Üzücü bir olay fakat gördüğüm kadarıyla orası bir otoyol ve adam arıza şeridinde yürüyor, yani yayalara yasak olan bir yerde yürüyor görüldüğü kadarıyla.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Hani başkanlık sistemi gelince bu tür kazalar olmayacaktı:(((Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır