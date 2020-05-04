Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı
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Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı
04.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:52

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı (2)89 YILLIK DEMİR YOLU HATTI YENİLENDİTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı,...

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı (2)

89 YILLIK DEMİR YOLU HATTI YENİLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı, 30 Eylül 1931'de tamamlandı. Atatürk tarafından hizmete açılan hat ile Karadeniz ve Anadolu arasında yolcu ve yük taşımacılığı başladı. Demiryolu hattı için 5 yıl önce AB hibe fonları desteği ile modernizasyon projesi hazırlandı. Proje ile demiryolu alt yapısı platform genişliği 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 adet tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, traves, balast, makas üst yapısı değiştirildi.

Gar ve istasyonların yolcu platformları engellilerin ulaşımlarını sağlayacak şekilde yenilendi. AB standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kuruldu. Kaplamaları yenilenen 121 adet hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. 259 milyon euroya mal olan projenin 148.6 milyon euroluk kısmı ise AB hibe fonlarından karşılandı. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas Kalın hattındaki test ve devreye alma işlemleri tamamlandı. Samsun'dan başlayan Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyüne kadar ulaşan 378 kilometrelik demir yolu hattındaki modernizasyon çalışması bitti.

'HATTIN AÇILMASI TİCARİ İVME KAZANDIRACAK'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının neredeyse bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, Bu hat çağın geldiği nokta itibariyle tamamen yenilendi. Özellikle sinyalizasyon, bilgi teknolojileri, kalite standartları yükseltildi. Samsun bir ticaret merkezi ve Anadolu'nun kuzeyi açılan kapısı. Hattın yeniden açılması kentimize özellikle ticari anlamda çok büyük bir ivme katacak. Burası aynı zamanda sanayi ve ticaret merkezi. Ama tüm Anadolu'nun kuzeye açılan kapısı olması nedeniyle Samsun'un özellikle lojistikteki konumunu da dikkate aldığımızda ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bir proje gerçekleştirildi. Bu hattın bir diğer özelliği de Samsun Limanı'nı Mersin'e bağlıyor olması. Afrika'dan ve o bölgeden gelen yükler Samsun üzerinden kuzeye giden yepyeni bir lojistik ağ oluşturmuş oluyor. Bir de Anadolu'yu güneyden kuzeye baştan başa bağlayan bir hat dedi.

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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