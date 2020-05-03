Samsun-Sivas Kalın Demir Yolu Hattı'nın modernizasyon yapımı tamamlandı
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Samsun-Sivas Kalın Demir Yolu Hattı'nın modernizasyon yapımı tamamlandı

Samsun-Sivas Kalın Demir Yolu Hattı'nın modernizasyon yapımı tamamlandı
03.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:45

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2015 yılında başlatılan Samsun-Sivas Kalın Demir Yolu Hattı'nın modernizasyon yapımının tamamlandığını, yarın itibarıyla hattın ticari deneme seferlerine başlayacağını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2015 yılında başlatılan Samsun-Sivas Kalın Demir Yolu Hattı'nın modernizasyon yapımının tamamlandığını, yarın itibarıyla hattın ticari deneme seferlerine başlayacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından biri olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın Demir Yolu Hattı'nın 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatıldığını hatırlattı. Proje kapsamında, 378 kilometre hattın tüm altyapı ve üstyapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sisteminin yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 2015 yılında başlatılan modernizasyon yapımının tamamlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, "Ülkemizin en büyük demir yolu modernizasyon projesinde deneme seferlerini başlatmıştık. Şu anda da test sürüşlerimizi 2 lokomotif, 6 yük vagonu ve 1 personel vagonu olmak üzere toplamda 500 ton yük ile devam etmekte. Test sürüşlerini 1 Mayıs itibariyle tamamlayarak 4 Mayıs günü hattımız ticari deneme seferlerine başlayacak" dedi.

'40 TARİHİ KÖPRÜ RESTORE EDİLDİ'Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz'in Anadolu'ya açılan 2 demir yolu hattından biri olan ve Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın Hattı'nın modernizasyonu kapsamında 40 tarihi köprünün de restore edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje ile demir yolu altyapısı platform genişliğinin 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. 12 adet tünelde de iyileştirme çalışması yapıldı ve hattın ray, travers, balast ve makas üstyapısı da değiştirildi. Modernizasyon sonrasında hat kapasitesinde yüzde 50'lik artış olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle güvenli taşımacılığa en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bu hattı ticari deneme seferlerine açarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en güvenli şekilde bu hat üzerinden taşımaya başlamayı da amaçlıyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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