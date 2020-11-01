Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
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Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni

01.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:44

Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreninde kurdele kesilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın start vermesi ve trenin hareket etmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas...

Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreninde kurdele kesilmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın start vermesi ve trenin hareket etmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. (3)

Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

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