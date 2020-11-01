Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni

Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreninde kurdele kesilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın start vermesi ve trenin hareket etmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas...