Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni
01.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:44
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreninde kurdele kesilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın start vermesi ve trenin hareket etmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas...
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreninde kurdele kesilmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın start vermesi ve trenin hareket etmesi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı