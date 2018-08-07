Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odasından Rektör Bilgiç'e Plaket

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret ederek plaket takdim etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Çetinkaya'ya Odanın Genel Sekreteri Sabri Akman da eşlik etti. Ziyarette, Oda Başkanı Çetinkaya Rektör Bilgiç'e Veteriner Fakültesi mezuniyetinin 37. yılı anısına plaket takdim etti.

Karşılıklı fikir alış verilişinin de yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bilgiç, konuklarına teşekkür etti. - SAMSUN