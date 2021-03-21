Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Samsun'da, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahilinde de sessizlik hakim oldu.

Sinop'ta da kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri boşaldı.

Emniyet ekipleri kent genelinde oluşturulan uygulama alanlarında denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de hayvanlar için farklı noktalara mama bıraktı.

Amasya'da da kentin işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere kent sakin bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Tokat'ta da kentin işlek noktaları Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Kentte polis ekipleri uygulama yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş