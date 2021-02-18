Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da 423 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da kar nedeniyle 423 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da kar nedeniyle 423 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilen açıklamada, yolların açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ekipler, kapalı olan 234 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Sinop İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 121 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Çorum'da kapalı 10 köy yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor.

Son 24 saatte ise 25 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçe ile yürütülen çalışmalarda 129 köy yolu ulaşıma açıldı.

Amasya'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu