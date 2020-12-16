Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması
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Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması

16.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:59
Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına devam ediliyor.

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından salgınla etkin mücadele kapsamında HES kodu uygulamalarına devam ediliyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Samsun-Sinop karayolu ve kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara HES kodu sorgusu yaparak denetimleri artırdı. İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından trafik timleri tarafından özel ve toplu taşıma araçlarında HES Kodu uygulaması yapıldı. Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından denetimlerin süreceği bildirildi. - SAMSUN

Samsun-Sinop karayolunda HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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