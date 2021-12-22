SAMSUN-SİNOP KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ - Haberler
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SAMSUN-SİNOP KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun- Sinop kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Samsun ve çevresinde zirai don uyarısında bulundu, çiftçilerin tedbirli olmalarını istedi.

SAMSUN-SİNOP KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

SAMSUN-SİNOP KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

SAMSUN-SİNOP KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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