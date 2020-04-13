Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim
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Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim

Samsun-Sinop karayolunda jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araç giriş çıkışları sıkı denetim altında.

13.04.2020 03:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:18
Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim

Samsun-Sinop karayolunda jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araç giriş çıkışları sıkı denetim altında.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 4 Nisan tarihinde 30 Büyükşehir şehirde 15 gün süreyle giriş çıkışlar durdurulmuştu. Samsun Sinop il sınırı Yakakent Asmapınar mevkisinde jandarma ve polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasında, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yakakent İlçe Jandarma ve Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yeni tip korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde seyahat izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrilirken, ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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