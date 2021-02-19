Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 406 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 406 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

19.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:52
Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 406 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 406 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 406 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi yüzünden Tekkeköy'de 1, Yakakent'te 3, Alaçam'da 11, Ayvacık'ta 2 olmak üzere toplam 17 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ekipleri, 178 araç ve 308 personelle yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'da 227, Sinop'ta 82, Amasya'da 62, Çorum'da ise 18 köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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