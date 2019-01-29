Samsun Seyir Halindeyken Alev Aldı

Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Samsun-Sinop Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. H.T. idaresindeki mobilya yüklü 12 AV 030 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. H.T. ile beraber kamyonette bulunan 3 kişi, yangından etkilenmeden kurtulmayı başardı. Sürücüsü, olay yerinden uzaklaşarak itfaiyeye haber verdi. Kamyonet, kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangın itifaye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA