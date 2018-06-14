Samsun Şehitliklerde Duygu Seli

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı.

Her bayram öncesi olduğu gibi arife günü de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Samsun'daki Asri Mezarlığı, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlıklarına kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, Kur'an okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar da mezar taşlarına eşarp bağladı.Garnizon ve Polis şehitliklerinde de duygu yüklü anlar yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla şehitleri andı.