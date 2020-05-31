Samsun şehidini son yolculuğuna uğurluyor
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Samsun şehidini son yolculuğuna uğurluyor

SAMSUN (İHA) – Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun şehidini son yolculuğuna uğurluyor
31.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:13

SAMSUN (İHA) – Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde Arslan'a tabut başında teselli verdi. Şehidin eşi Bakan Soylu'ya, "Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu. 31 yaşındaki Atakan Arslan'ın 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı, evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün ilk önce helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki babaevinin önünde şehit polis memuru için dua edildi ve helallik alındı. Şehidin cenazesi, alınan helalliğin ardından Çarşamba Rıvan Paşa Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, aile fertlerini teselli etmeye çalıştı. Şehit eşinin tabutunun başından ayrılmayan Gözde Arslan'a da tesellide bulunan Soylu'ya acılı şehit eşi, "Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile" dedi.

Şehit Atakan Arslan'ın cenazesi, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedilmek üzere yola çıktı. Bakan Soylu, şehit Arslan'ın tabutunu omuzladı. Cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazede sosyal mesafe kurallarına uyulması için yerlere bantla uyarı daireleri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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