Samsun Sbl Avrupa Kültür Elçisi Gibi Çalışıyor

Ulusal Ajans tarafından peş peşe kabul edilen Erasmus (+) projeleriyle Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri adeta kültür elçisi gibi Avrupa şehirlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinden 2 öğretmen ve 4 öğrenciden oluşan 6 kişilik ekip Erasmus projeleri 'ICT-YES!' (Genç Kaşifler Yolda) kapsamında ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiler. 26 Kasım- 3 Aralık 2018 tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen etkinliğe proje ortağı olan ülkeler, Polonya, Romanya, İtalya ve Litvanya'dan da öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekipler katılım sağladı. Etkinliğe ekiplerin okullarını, şehirlerini ve ülkelerini tanıtan sunularıyla başlandı.

Projenin ana konusu olan miraslardan ilki olan 'Edebi Miraslar' kapsamında İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi dönemsel olarak ülkemizde var olan edebiyat akımlarını, öncülerini ve değerli eserlerini tanıttılar. Ayrıca edebiyatla ilgili söyleşiler, duvar resimleri (grafiti) atölye çalışması ve kültürel geziler de programda yer aldı. Program sertifika programıyla sona erdi.

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu yaptığı açıklamada okullarında yabancı dil hazırlık sınıfı bulunduğu ve aynı zamanda proje okulu olması nedeniyle yurtdışı projelerine daha çok önem verdiklerini ve geleceğin yöneticilerinin dünyayı tanıması, iyi anlaması gerektiğini söyledi. - SAMSUN