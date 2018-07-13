Samsun Samsun'da Deaş Şüphelisi 7 Kişi Adliyede

Samsun'da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince (TEM) 3 Temmuz'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında il merkezindeki bazı adreslere düzenlenen opedasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Irak uyruklu diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.