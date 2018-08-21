Samsun Samsun'da Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Samsun'da acemi kasaplar hastanelik oldu

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kurban kesim işleminde kazayla kendilerini yaraladı. Kesici aletlerle yaralanarak hastanelere giden vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kentte Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar da, bıçakla hayvanın derisini yüzdükleri sırada kazayla kendilerini ellerinin ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.