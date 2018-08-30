Samsun Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı Hd

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı önünde başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Valilik Binası'ndaki Yaşayan Atatürk Salonu'nda devam etti. Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri ve mülki yetkililer, tebrikleri kabul etti.

KUTLAMALARDA ROMAN HAVASI İLGİ GÖRDÜ

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ınci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Tören Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Ardından öğrencilerin şiir okumaları, askeri bando ve Canik ve İlkadım Belediye personellerinin konserleriyle devam etti. Törende Canik Belediyesi'nin halk oyunları ekibinin roman havası kareografisi ilgi ile izlenerek protokolden alkış aldı. Tören asker, polis ve öğrencilerin geçişlerinin ardından sona erdi.