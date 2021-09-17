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Samsun sahillerinde kum zambaklarına tabelalı koruma

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun sahillerinde kum zambaklarına tabelalı koruma

Samsun sahillerinde iki noktada yetişen kum zambaklarının (pancratium maritimum) korunması için yanı başlarına tabela yerleştirildi.

Samsun sahillerinde iki noktada yetişen kum zambaklarının (pancratium maritimum) korunması için yanı başlarına tabela yerleştirildi.

Dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Tekkeköy ve Alaçam sahillerinde doğal şekilde yetişiyor.

Ağustos ve ekimde açan beyaz çiçekleri dolayısıyla "sahillerin gelini" olarak adlandırılan kum zambaklarını ticari kazanç için sökenlere ise Çevre Kanunu kapsamında 77 bin lira ceza kesiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, zarar verilmemesi için zambakların yetiştiği iki noktaya uyarıcı tabelalar asıldı. Tabelalarda, zambakların olduğu kumsallarda ateş yakılmaması, buralara araçla ve evcil hayvanlarla girilmemesi uyarısı yapılıyor.

Tekkeköy ilçesi Costal Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Önder (77), AA muhabirine, kum zambaklarının sahilde giderek azaldığını söyleyerek, "Bu çiçeğin açma mevsimi var. O mevsim geldiği zaman kokudan duramazsınız, o kadar güzel kokuyor. Bu en az 10 gün sürüyor." dedi.

Kum zambaklarını ticari amaçla satmak için toplayanlara rastlamadığını ifade eden Öner, "Burada zaten insanların toplayıp satacakları kadar zambak yok. Koparanı görsem burada yaşayan biri olarak müdahale ederim." diye konuştu.

Önder, başıboş bırakılan büyükbaş hayvanların kum zambaklarını yediğini, bu nedenle çiçeklerin etrafının çitle çevrilerek daha iyi korunabileceğini kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Sorumlusu Muhammet Fatih Yıldız ise büyük önem verdikleri kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının suç olduğunu hatırlattı.

Zambakları korumak için gereken her türlü tedbirin alınacağını bildiren Yıldız, sahillerde yaşayan vatandaşlardan da bu noktada destek beklediklerini belirtti.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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