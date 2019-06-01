Samsun sahilinde 'kötü koku' tepkisi

Kaynak: DHA

SAMSUN'da kıyıya biriken çürümüş yosunun etrafa yaydığı kokudan rahatsız olan bir grup, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.Atakum ilçesi Çatalcam Sahili'nde kıyı kesimlerinde biriken çürümüş yosunlar, etrafa kötü koku yaymaya başladı. Kokunun kaynağı olan alanda toplanan bir grup, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Tabipler Odası Başkanı Murat Erkan, "Bu kötü koku havadaki bakteri ve mikroorganizmaları işaret ediyor. Burada bulunduğumuz her an insan sağlığına zarar veren bir kokuyu teneffüs etmiş oluyoruz. Yetkililerin acil şekilde çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.