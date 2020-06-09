Samsun sahilinde görev yapan cankurtaranlar işbaşı yaptı
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Samsun sahilinde görev yapan cankurtaranlar işbaşı yaptı

Samsun'da deniz sezonunun açılması nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla sahil şeridinde 85 cankurtaran görevlendirildi.

09.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:32

Samsun'da deniz sezonunun açılması nedeniyle boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla sahil şeridinde 85 cankurtaran görevlendirildi.

Karadeniz Bölgesi'nde 30 kilometre uzunluğunda kesintisiz plaja sahip Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, görev yapmaya başladı.

Atakum sahilinde eğitim yapan cankurtaranlar, boğulma tatbikatı da gerçekleştirdi.

Senaryo gereği denizde yüzerken kaybolan bir kişiyi sudan çıkarmak için harekete geçen cankurtaranlar, botla olay yerine gitti. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi botla sahile ulaştırdıktan sonra sedyeye alarak ambulansa taşıdı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, basın mensuplarına, Samsun'da sahil bandında 85 cankurtaran ile hizmet verdiklerini söyledi.

Hava sıcaklarının artmasıyla vatandaşların serinlemek için denize girdiğine işaret eden Özcan, "Plajlarda cankurtaran hizmeti vermekteyiz. Vatandaşlarımızdan akarsu, göl gibi yerlerde suya girmemesini istiyoruz. Akarsu ve göllerde boğulma vakaları daha fazladır." dedi.

Su Altı Arama Kurtarma Timi Amiri Yılmaz Bakkaloğlu ise sürekli tatbikat ve eğitim yaparak cankurtaranları hazır halde tuttuklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, en önemli görevlerimizden biridir. Yaz döneminde denizde botlarla, karadan da araçlarla devriye gezip boğulmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Karadeniz'de en sık yaşanan boğulma vakalarının başında rip akıntısı gelmektedir. Bu nedenle denizdeki dubaların dışına çıkılmamalı. Rüzgarlı havalarda denize girmemelerini vatandaşlarımızdan istiyoruz." diye konuştu.

Samsun sahilinde görev yapan cankurtaranlar işbaşı yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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