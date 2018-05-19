Samsun Sahili Ay-yıldız

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı. Sahil boyunca uzanan 1919 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Atakum sahili Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yürüyüşte, 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. Çobanlı İskelesi'nden başlayan yürüyüş, sahil boyunca devam ederek Yeşilyurt Alışveriş Merkezi(AVM) önünde sona erdi. Yürüyüşe evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşün sonuna doğru başlayan yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar bayrak yürüyüşünü son noktasına kadar sürdürdü. Etkinlik, Türk Armoni Yıldızları(TÜRKAY) müzik grubunun konseri ile sona erdi.

Bayrak Yürüyüşü'ne Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN