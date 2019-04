Samsun sağlık turizminde hedef büyütüyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: "Sağlık turizminde hedefimiz her yıl yüzde 50 daha fazla turist çekmek"

"Almanya'dan direkt uçak seferlerinin olması bizim için çok büyük bir avantaj olacak"

Başhekim Ovalı: "Hedefimiz, sağlık turizminin en az 3'te 1'ine hizmet vermek"

SAMSUN – Karadeniz'in tek sağlık turizmi yetki sertifikalı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni bünyesinde bulunduran Samsun'da İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 2018 yılında tedavi olan 3 bin 700 sağlık turisti sayısını yüzde 50 daha arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı 2023 hedefleri kapsamında Türkiye'ye 2 milyon sağlık turistinin gelmesini ve 20 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Birçok kamu ve özel hastaneyi bünyesinde bulunduran ve sağlık kenti özelliğiyle öne çıkan Samsun'da bu pastadan pay almayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin sağlık turizmi yetki sertifikasının bulunduğunu ifade ederek, sağlık turizmi hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Sağlık turizminde hedefimiz her yıl yüzde 50 daha fazla turist çekmek"

Sağlık turizmi sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık turizmi arasında Türkiye, dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Hem Sağlık Bakanlığı'nın 2023 vizyonu hem de ülkemizin 2023 vizyonunda Türkiye, sağlık turizminde 20 milyar dolarlık ve 2 milyon sağlık turisti hastası üzerinden bir çalışma yapıyor. Ülkemizin vizyonu ve şehrimizin de sağlık kenti olmasından dolayı bizler de Samsun'la ilgili çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında 2 kamu hastanemiz sağlık turizmine yetki belgesi almış oldular. 2016 yılında bin civarında sağlık turisti hastanelerimizde tedavi gördü. 2017 yılında bu sayı bin 900'e çıktı. 2018 yılında ise bu sayıyı 3 bin 700 civarına kadar çıkardık. Bu da bizim için sağlık turizmi açısından görülebilir bir artış olduğunu gösteriyor. Samsun alt yapısıyla, hastane kapasiteleriyle ve bazı branşlardaki değerleriyle gerçekten ön plana çıkıyor. Bu sağlık turisti sayısını her yıl en az yüzde 50 arttırarak, Samsun'a sağlık turistlerinin gelmesini ve onların tedavisini yapmayı istiyoruz" dedi.

"Almanya'dan direkt uçak seferlerinin olması bizim için çok büyük bir avantaj olacak"

Almanya ve bazı ülkelerden direkt uçuşların olmasının sağlık turizmi açısından büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Oruç, "Son süreçte kamu hastanelerimizden Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yetki belgesini aldı. Ağız ve diş sağlığında özellikle hedefimiz, Türkiye'ye uçakla yakın mesafede olan ülkelerden hastaların gelip burada tedavilerini almalarıdır. Aynı zamanda Samsun doğa olarak baktığımızda çok güzel bir il konumunda bulunuyor. Hastaların hem tedavilerini olmaları hem de turizm kapsamında Samsun'u değerlendirip, tekrardan ülkelerine gitmelerini hedeflemekteyiz. Diş kapsamından baktığımızda yaz aylarında Almanya'dan direkt uçak seferlerinin olması bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Bu avantajı da sağlık turistleri vasıtasıyla hastanelerimizi tanıtarak, daha da devamını sağlamaya çalışmaktayız" diye konuştu.

Başhekim Ovalı: "Hedefimiz, sağlık turizminin en az 3'te 1'ine hizmet vermek"

Sağlık turizmine büyük bir önem verdiklerini ifade eden Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çağhan Ovalı ise, "19 Mart'ta Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni hastanemize kazandırmış olduk. Samsun'da yetki belgesi alan ikinci kamu hastaneyiz. Türkiye'de de bu sertifikayı alan dördüncü hastaneyiz. Karadeniz'de ise ilk ve tek olma özelliğini taşıyoruz. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin tedavilerini özel klinikte gerçekleştireceğiz. Böylece ülke ve Samsun ekonomisine ekonomik anlamda değer katmak istiyoruz. Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tüm protez işlemleri, uzmanlık gerektiren tüm cerrahi girişimler ve diş eti hatalıkları gibi özel bir klinikte olan tüm tedavileri sağlık turizmi kapsamında yapacağız. 2018 yılında şehrimize 3 bin 700 sağlık turisti geldi. 2019'da bu sayının yüzde 50 artması hedefleniyor. İnşallah sağlık turisti sayısında 5 binli rakamların üzerine çıktığımızda diş hastanesi olarak bu 5 binin içerisinden en azından 3'te 1'ini almayı hedefliyoruz. Gelen misafirlerimize de en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA