Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte vakaların arttığı uyarısı
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Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte vakaların arttığı uyarısı

24.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:34
Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte vakaların arttığı uyarısı

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'un bazı ilçelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına dikkati çekti.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'un bazı ilçelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarına dikkati çekti.

Oruç, AA muhabirine, 17 ilçenin 12'sinde Kovid-19 vaka sayılarının Samsun'un 100 binde 508 olarak görülen ortalamanın üzenrinde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki haftalarda bu ilçelerde vaka sayılarında düşüşün vatandaşların tedbirlere uyumuyla sağlanabileceğini vurgulayan Oruç, "Bu artışlar bir ilçede olunca diğer ilçeleri de etkilemekte. İlçeye ve iller arası geçişlerle de vaka sayılarımızda artma olabilmekte." dedi.

Vaka sayılarının artmasıyla hastaneler ve yoğun bakımlardaki yükün artmaya başladığını dile getiren Oruç, "Yoğun bakımlardaki yüzde 70'e varan doluluk oranımızın artmaması için el birliğiyle tüm vatandaşlarımızla maske, mesafe, temizlik tedbirlerine uymamız gerekmekte." ifadesini kullandı.

İl genelinde 285 bin doz Kovid-19 aşısı yaptıklarını bildiren Oruç, "Aşı oranımız gerçekten iyi. Hızlı şekilde aşı yapmaya devam ediyoruz. Olmayanların randevularını alarak aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Salgınla mücadelede en büyük silahımız olan aşı sayısını yükseltmek amacındayız." diye konuştu.

Oruç, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanında toplu olarak bir arada da bulunulmaması gerektiğine işaret ederek, "Misafir almayalım, misafirliğe de gitmeyelim. Taziyeleri telefonda yapalım. Toplu yemeklere giderek aile içi bulaşı önleyelim. Bu tedbirlere dikkat edersek 15 günün sonunda vaka sayılarımızda ciddi oranda düşüş olacak. Samsun'u tekrar haritada mavi olarak görmemiz mümkün olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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