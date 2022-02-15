Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan "ev ziyaretlerine 3 hafta ara verin" önerisi

SAMSUN (AA) - Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, kentte Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine, Omicron varyantının etkisini azaltmak için 3 hafta ev ziyaretlerine ara verilmesi önerisinde bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da Omicron varyantının etkisiyle haftalardır artan vaka sayısının bu hafta itibarıyla yüz binde 704,83'ten yüz binde 1314,67'ye yükseldiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 29 Ocak-4 Şubat haftalık vaka tablosunda Samsun'un hızlı vaka artışı yaşayan il olduğuna işaret eden Oruç, şu bilgileri verdi:

"Omicron'un ilimizdeki bulaşma hızını gösteren bu tabloya rağmen, yüksek aşı oranlarımız sayesinde, yoğun bakım yatış ve ağır hasta sayılarımızda, halen büyük bir artış yok. Son bir haftada Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayımız 147'den 153'e, ağır hasta sayımız ise 79'dan 87'ye yükseldi. Yani vaka artıyor ama aşının koruyucu gücüyle ağır hastalık tablosuna neden olmuyor."

"Önlemlerimize geri dönmeliyiz"

Aşının insanları korumaya devam ettiğinin altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Ama bu sonsuz bir koruma değil. Bizim de şehir olarak bu durumun devamını sağlamak adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Veriler bize vaka sayılarımızdaki artış böyle devam ederse, şu an için bir sıkıntı yaşamasak da, birkaç hafta içinde Kovid-19'a ayrılan yataklarımızın yüzde 90'a varan oranla dolabileceğini gösteriyor. Böyle bir tabloyla karşılamamamız için, Omicron'un en güçlü olduğu bu günlerde, aynı güçle Omicron'a karşı koymalı ve katı bir şekilde maske, mesafe önlemlerimize geri dönmeliyiz. Virüsün yayılımının önüne geçmek için ev ziyaretlerine, en az 3 hafta ara vermeliyiz. Kendimizi hasta hissettiğimizde, etrafımızdakileri koruma adına çok daha dikkatli davranmalı, varyanttan ağır bir şekilde etkilenen, özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizi hastalığın olası etkilerinden uzak tutmalıyız."

Aşı çağrısı

Oruç, vatandaşların hiç tereddüt etmeden aşısını yaptırmasını veya hatırlatma dozlarını acilen tamamlaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TURKOVAC'ın koruyucu gücü şehrimizde. Yerli aşımızın bizi korumasına izin vermeliyiz. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı bilgilere göre Omicron, etkisini güçlü bir şekilde hissettirdikten sonra, 3 haftalık bir periyotta gücünü kaybetmeye başlıyor. Biz de bu önlemlerle, Omicron'un en güçlü olduğu bu haftalarda ona darbe vurarak, şehrimizin gündeminden varyantı çıkarmalıyız. Kovid-19 ilk günden beri maske, mesafe önlemleriyle, aşılarımızı zamanında yaptırmamızla kontrol altına alabildiğimiz ama önlemlerimizi azalttığımızda, aşımızı ertelediğimizde bize yaşam alanı bırakmayan bir düşman. Gelin bu düşmanı bu 3 hafta içinde yeniden kontrol altına alalım ve şehir olarak ilkbahara sağlıklı bir şekilde girelim."