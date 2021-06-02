Samsun Sağlık Müdürü Oruç, aşının Kovid-19'a karşı en büyük silahları olduğunu bildirdi

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en büyük silahlarının aşı olduğunu belirtti.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en büyük silahlarının aşı olduğunu belirtti.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, salgının ildeki seyri ve haftalık vaka durum mücadelesinde bu hafta, bir haftalık aradan sonra önemli bir adım attıklarını aktardı.

Haftalık vaka insidans hızında 100 binde 97,1 oranından 55,6'ya gerilediklerine işaret eden Oruç, "Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre bu hafta en çok vaka düşüşü yaşayan iller arasında yerimizi aldık. 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasının dün itibarıyla başladığı ilimizde, bugüne kadar yapılan 586 bin dozun üzerinde aşının da olumlu etkisiyle artık aşının bize kattığı gücü net şekilde hissetmeye başladık. Bu gücün oluşturduğu koruma kalkanıyla sıfır vaka görülen ilçelerimiz de olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Yakakent'te geçen hafta sıfır vaka görüldüğünü vurgulayan Oruç, "Yakakent ilçemiz, bu özelliğiyle turuncu ilimizin mavi ilçesi oldu, hepimize moral verdi ve bundan da önemlisi ilimizde hiç kırmızı ilçemiz kalmadı. Yakakent ilçemizin mavi olduğu tabloda Alaçam, Bafra ve Asarcık ilçelerimiz sarı olurken, diğer tüm ilçelerimiz turuncu renge büründü. Bu olumlu tablonun olumsuz tarafı ise Terme, Ayvacık, Ladik, Çarşamba ve Kavak ilçelerimizin yüz binde 80'in üzerinde kalan vaka hızlarıyla ilimizin kırmızıya yakın ilçeleri olmaya devam etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, ilçelerin aşının gücünü kullanma ve önlemlere uyum oranlarına göre tabloda yerlerini aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlçelerimizin kendi korona hikayesini yazdığı bu süreçte özellikle bu ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın Samsun'un maviye olan yolculuğunda daha dikkatli olması, normalleşme dönemine geçtiğimiz bugünlerde ilimiz için daha da önem arz ediyor. Tüm Samsunlulardan beklentimiz, virüsün ne kadar kolaylıkla ilçeler arasında geçiş yaptığını ve vaka sayısını artırdığını unutmamalarıdır. Kesinlikle rakam düşüşünden dolayı rehavete kapılmamaları ve aşının koruma kalkanı, toplumun en azından yüzde 60-70'ine ulaşana kadar önlemlere azami düzeyde uymaları gerekmektedir. Aşı sırası gelen yakınlarını aşı olmaları için yönlendirmeleri ve destek olmalarıdır. Aşı, Kovid-19'a karşı en büyük silahımız. Sağlık Müdürlüğü olarak aşı çalışmalarımıza Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hızla devam ediyoruz. İnşallah etkin aşı çalışması ve önlemlere uyum sayesinde nüfusumuzun büyük kısmını aşılayıp, önümüzdeki aylarda koronavirüsten uzak, şehrimizin, esnafımızın, öğrencilerimizin rahat nefes aldığı yaz günlerine hep beraber ulaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün