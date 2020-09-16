Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı Açıklaması Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Samsun Valiliği öncülüğünde etkin bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar sayesinde il bazında başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Oruç, halen bazı yerlerde vaka artışının sürdüğüne işaret etti.

Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayısının önceki aylara oranla yaklaşık iki kat artış hızı gösterdiğine değinen Oruç, bunun en büyük nedeninin, kişilerin tüm bilgilendirme ve uyarı çalışmalarına rağmen, hastalığın etkisine inanmamaları, aile içinde bir vaka çıkana kadar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hayatlarını sürdürmeleri olduğunu vurguladı.

Filyasyon ekiplerinin Samsun'un tamamında olduğu gibi bu ilçelerde de sabah saat 09.00'dan gece saat 23.00'e kadar temaslı ve karantinada olması gereken pozitif hasta takibi yaptıklarını belirten Oruç, "Sağlık ekiplerinin gösterdiği bu özverili mesaiye ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen bazı ilçe sakinlerinin hala Kovid-19 olduğunu bildikleri hastalara bile geçmiş olsun ziyaretine giderek kalabalık gruplar halinde bir araya gelmeye devam ediyor. Bu davranış şeklinin de bulaş oranının artmasından başka bir sonuç doğurmuyor." ifadelerini kullandı.

Salgının ilk gününden beri "Bana nasılsa bir şey olmaz, akrabamdan yakınımdan virüs bulaşmaz" düşüncesinin ne kadar hatalı bir yaklaşım olduğunu ve bu durumun vaka sayının artırmaktan başka bir işe yaramayacağını anlattıklarını vurgulayan Oruç, Vezirköprü ve Havza'da yaşayan vatandaşların da daha kötü sonuçlar ortaya çıkmadan önce köy, merkez ayrımı yapmadan, önlemlere daha sıkı sarılması ve maske, mesafe, el hijyeni kurallarına koşulsuz uyum göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Sağlık İl Müdürlüğü olarak salgının ildeki seyriyle ilgili belirli aralıkla bilgilendirme yapmaya özen gösterdiklerini, bu çerçevede daha önce İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçeleriyle ilgili yaptıkları uyarılara halk tarafından olumlu bir geri dönüş aldıklarını belirten Oruç, Vezirköprü ve Havzalılardan da kendileri, sevdikleri ve çevrelerindekilerin sağlığı için benzer bir davranış beklediklerini, tedbirlere ancak birlikte uyum gösterilirse ve sorumluluk alınırsa virüsün etkisinin azaltılabileceğini aksi durumda herkesin üzüleceği tabloların ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA