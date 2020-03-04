Samsun Sağlık Müdürlüğünden "içme suyu" açıklaması

04.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:44

Samsun Sağlık Müdürlüğünden, içme suyu ile ilgili açıklama yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Samsun'da içme ve kullanma suyu hakkında yazılı ve görsel basında yer alan haberler dolayısıyla şebeke suyu hakkında açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

İldeki tüm içme kullanma sularının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereğince fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal parametreler açısından periyodik olarak kontrol edildiği anlatılan açıklamada, Samsun'da 1228 farklı noktadan numune alınarak halk sağlığı laboratuvarında periyodik olarak analiz edildiği aktarıldı.

Mevzuat değerlerinin aşıldığı durumlarda il ve ilçe sağlık müdürlüklerince Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ve ilçe SASKİ şube müdürlüklerine bildirim ve uyarıların yapıldığına işaret edilen açıklamada, şayet uygunsuzluk varsa düzeltilene kadar numune takiplerine devam edildiği vurgulandı.

Geçen yıl merkez ilçelere ait alüminyum değerlerinin mevzuat sınırları içinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı ocak ve şubat aylarında 559 kontrol ve 78 denetim izleme numunesi alınmıştır. İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde su temini, Selahattin Ereren Arıtma Tesisinden sağlanmaktadır. Ocak ayında merkez ilçelerden alınan numunelerde mevzuat değerinin hafif üzerinde alüminyum yükseklikleri tespit edilmiş olup, konu ile ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar SASKİ Genel Müdürlüğüne yapılmıştır. Periyodik olarak dört merkez ilçede alüminyum parametresine yönelik takip numuneleri müdürlüğümüzce alınmaya devam edilmektedir. SASKİ Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu çalışmalar, Müdürlüğümüzce yakından takip edilmekte ve ilgili kurumlar tarafından konuya azami hassasiyet gösterilerek çalışmalar yürütülmektedir."

Kaynak: AA