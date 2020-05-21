SAMSUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ORKESTRA HİZMETİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAMSUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ORKESTRA HİZMETİ

SAMSUN'da müzisyen Atakan Karadeniz, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının, her türlü gündüz organizasyonuna orkestrasıyla ücretsiz olarak katılacak.

21.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:00

SAMSUN'da müzisyen Atakan Karadeniz, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının, her türlü gündüz organizasyonuna orkestrasıyla ücretsiz olarak katılacak.

Atakum ilçesinde yaşayan müzisyen Atakan Karadeniz, koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına destek kararı aldı. Karadeniz, sağlık çalışanlarının, özel günlerinde düzenleyeceği her türlü gündüz organizasyonlarda ücretsiz olarak sahne alacak. Salgın sürecinde evinde izole olan ve enstrümanlarıyla çalışmalarını sürdüren Karadeniz, süreç normalleştiğinde sağlık çalışanlarının her türlü gündüz organizasyonuna 2-3 kişilik orkestrasıyla ücretsiz olarak katılacağını söyledi.

'ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN'

Sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini dile getiren Karadeniz, "Süreç normale döndükten sonra biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Sağlık çalışanlarımız bizim için çok çabalıyorlar. Biz de onlar için bir şeyler yapmak istedik. Sağlık personellerinin hastane içi ve ya dışı gündüz organizasyonlarında 2-3 kişilik orkestra ile ücretsiz hizmet vereceğiz. Biz de onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sağlıkçılarımız için çok zor bir süreç, çoğu ailesinin yanına bile gidemiyor onlara moral ve motivasyon amaçlı bir katkı vermek ve onları yalnız hissettirmemek istedik. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Hiç bir çekince olmadan bize ulaşabilirler" dedi.

SAMSUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ORKESTRA HİZMETİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yerine geçmeye çalışan Abdulnasır Kardaş yakalandı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bakan Bursa Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: SAMSUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ORKESTRA HİZMETİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 09:01:57. #1.14#
title