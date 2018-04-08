Samsun-Romanlar Mehteran Takımı Kurup İş Sahibi Oldu Hd

Romanlar mehteran takımı kurup iş sahibi oldu

SAMSUN'da yaşayan Romanlar 2,5 yıl önce kurdukları 'Roman Mehteran Takımı' ile ilde ve il dışında düzenlenen programlara katılarak yeni bir iş ve kazanç olanağı da elde etmiş oldu.

Canik ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, 2,5 yıl önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen meslek edindirme kursuna katılıp 3 ay eğitim aldıktan sonra 'Roman Mehteran Takımını' kurdu. Her biri ayrı ayrı bir çok enstrüman çalan Romanlar, Mehter Marşları ile ilgili eğitim alıp marşları da çalmaya başladı. Samsun'da çeşitli organizasyonlara katılan 'Roman Mehteran Takımı' il dışına da çıkarak çeşitli etkinliklerde yer aldı. Romanlar, Mehteran Takımı ile yeni bir iş ve kazanç olanağı da elde etmiş oldu. 37 kişiden oluşan ekibin baş davulcusu Arif Çavdar'ın down sendromlu oğlu Furkan Çavdar da mehter takımında davul çalarak yer aldı.

Roman Mehteran Takımı'nın Mehter Başı olan Ömer Gezginci, ekip üyelerinin her birinin birden fazla enstrüman çalıp müzik alanında çalışmalar yaptığını söyleyerek Biz aslında mehter takımını kurmakta geç bile kaldık daha önce yapabilirdik. Romanlar biliyorsunuz renkli insanlardır müzik ve dansta yeteneklidirler. Şuan 17 mehter marşını çalıyoruz. Samsun'da çeşitli etkinliklere katılıyoruz, il dışından talepler oluyor oralarda gidip gösteri yapıyoruz. Çok da güzel bir ilgi var. Osmanlı dönemine ait bir değeri biz bugün yaşatıyoruz. Kendi çabamızla bir şeyler yapmak istiyoruz. Bize destek verilmesini sahip çıkılmasını istiyoruz. İnsanlar sadece 'Romanlar güler, eğlenir' diye düşünüyorlar ancak bir insan iş sahibi olursa akıllı bir geçim sağlar. Mehter takımındaki herkesin ailesi çocukları var herkes ev geçindiriyor. Biz kendi yeteneğimizi bir işe çevirdik mehter takımını kurduk ilgililerden bize gerekli desteği göstermelerini bekliyoruz. Ayrıca yetenekli çocuklarımıza da Mehteran takımı için eğitim veriyoruz. Ama onlara önce okula gidin sonra sizi mehterana alırız diyoruz diye konuştu.

Mehteran takımı üyesi Muhammet Özbaskıcı, Açılışlar, düğünler gibi programlar oluyor bu tür organizasyonlara gidiyoruz. Mehteran takımı bizim için yeni bir iş imkanı oldu. Samsun'daki Roman mahallesinde böyle bir mehter takımı kurduk. Kentimizin de bize sahip çıkmasını istiyoruz şeklinde konuştu.

Mehteran takımı üyesi Hamza Yarar, Mehter takımında olmak çok zevkli ve gurur verici. Gittiğimiz yerlerde çok büyük ilgi görüyoruz. Marşları çalarken gururlanıyoruz. İnsanlar bizi alkışladıkça gelip yanımızda fotoğraf çektirmek isteyince gururumuz ikiye katlanıyor diye konuştu.