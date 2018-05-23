Samsun Roman Çocuklarından Hint Dansı

Roman çocuklarından Hint dansı

Samsun'da yaşayan 7 ile 12 yaş arası Roman kız çocukları 4 aydır Hint dansı öğreniyor. Birbirinden ilginç Hint danslarını Hintli dansçıları aratmayacak kadar başarı ile gerçekleştiren Roman çocuklarının hedefi öğrendikleri dansları Samsunlu vatandaşlara sergilmek.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan yaşları 7 ile 12 arasında olan 40 Roman kız çocukları aldıkları 4 aylık eğitim ile geleneksel kıyafetlerle Roman dansı, Hint dansı ve hiphop gibi danslar yapmaya başladılar.

Eğitimlerini hafta sonları Canik ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Canik Yavuz Selim Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Dernek Başkanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Koordinatörü Kemal Şutşur ve 18 yaşındaki kızı Ayşe Nur ŞŞutşur'dan alan Roman kız çocukları Hint dansını öğrenmek için 4 aydır amansız çalışıyor. 40 Roman kız çocuğuna Hint dansını öğretmeye çalıştığını belirten Ayşe Nur Şutşur, Samsun'un Cumhuriyet Meydanında bir konser vermeyi çok istediklerini söyledi. Roman çocuklarına gönüllü olarak Hint dansı öğrettiğini ifade eden 18 yaşındaki Ayşenur Şutşur, 'Burada gönüllü olarak çalışıyorum. Hint dansını kendim öğrendim. Burada da çocukları çalıştırıyorum ve severek yapıyorum. Burada şuanda 40 tane öğrencim var. 4 aydır çalışıyoruz. Yaşları ise 7 ile 12 arasında. Çocuklara Roman, Hint ve rap dansı gösteriyoruz. Hedefimiz çocukların bir şeyleri öğrenmelerini istiyorum. Dışarıda boş vakit geçirecekleri yerde burada bir şeyler öğrensinler. Samsun Cumhuriyet meydanında da bir konser vermeyi düşünüyoruz. Canik Yavuz Selim Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneği Başkanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Koordinatörü Kemal Şutşur, 'Kızım Ayşenur Şutşur, çocuklara gönüllü olarak Hint danslarını, Latin danslarını ve Roman danslarını eğitimini veriyor. Bu eğitimleri sadece dans olarak değil, çocukların kültürel, sanatlar ve spor faaliyetlerini yapabilecekleri bu eğitim merkezinde gösteriyoruz. Bu merkezimizin içerisinde sübyan okulumuz, kreşimiz, düğün salonumuz, gençlik merkezimiz ve müzik okulumuz bulunmaktadır. Bu eğitim merkezlerimiz ile beraber bu çocuklarımızı ülkemize ve milletimize daha hayırlı, daha bilinçli bir gençlik yetiştirmek için elimizden gelen gayreti veriyoruz. Bu merkezi bizim bölgemize kazandıran Canik Belediye Başkanı Osman Genç başta olmak üzere ve Sosyal İşler Kültür Müdürümüz Hamza Aygün'e sonsuz teşekkür ediyoruzö dedi.