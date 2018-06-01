Samsun Raylı Sistem Hattı 36,2 Km'ye Çıkıyor

Samsun hafif raylı sistem hattı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs hattının tamamlanması ile 36,2 km'ye çıkacak. Yaklaşık 130 milyon TL'lik yatırımın yüzde 87'lik kısmı tamamlandı.

Samsun hafif raylı sistemle 2010 yılında tanıştı. İlk olarak Gar-Üniversite arasında bulunan 17 km'lik hat yapıldı. 2016 yılında Tekkeköy ilçesine kadar 14 km ilave hat yapılarak toplam 31 km'ye çıkarıldı. OMÜ Kurupelit Kampüsü girişine kadar gelen raylı sistem hattının kampüs içine girmesi için 2017 yılında inşaat çalışmasına başlandı. İnşaat çalışması hızla devam eden OMÜ kampüs hattında sona yaklaşıldı. Türkiye'nin en güzel yerleşkelerinden birine sahip olan OMÜ, raylı sistem hattının yapılması ile yeni bir çehre kazandı.

"Öğrencilerin sınavlara ve derslere geç kalma sorunu ortadan kalkacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, inşaatın kısa süre sonra biteceğini, yeni alınacak 11 trenle birlikte tramvayların artık üniversite kampüsüne kadar çıkacağını söyledi. Öğrencilerin sınavlara ve derslere geç kalma sorununu çözeceklerini ifade eden Zihni Şahin, "OMÜ'de öğrenim gören öğrencilerin toplu taşımaya ihtiyacı var. OMÜ, Samsun'un en önemli değerlerinden bir tanesi. Üniversitenin daha iyi bir şekilde eğitim öğretime katkı sağlaması adına 5 bin 200 metrelik raylı sistem işlemi hızla devam ediyor. İnşaat birkaç ay içerisinde bitecek. Yeni trenlerin alımından sonra da öğrencilerin toplu taşıma mağduriyetini gidereceğiz. Tramvay, kampüsün içleri, fakülteler ve yurtların önüne kadar her yerden geçecek. Bu yapılan hizmeti çok anlamlı buluyorum. Tramvayın üniversite içerisine kadar girmesiyle öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekler. Hangi saatte trenlerin geleceğini bilerek kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Dolmuşun dolmasını beklemeyecekler. Ringlerde sıkışık halde de yolculuk yapmayacaklar. Raylı sistemle birlikte öğrencileri, derslere ve sınavlara geç kalma stresinden kurtaracağız. Güzergahın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz istedikleri zaman şehre gelecek istedikleri zaman da üniversitelerine vasıta değiştirmeden gidecekler. Bu da öğrencileri çok rahatlatacaktır" dedi.

Öğrenciler durumdan memnun

Daha önceden üniversiteye gitmek için vasıta değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten öğrenciler, trenlerin üniversite içinde dolaşmasının ardından tramvaydan inip başka bir vasıtaya binip zaman kaybı yaşamayacakları için çok mutlu olduklarını söylediler.

Projenin yüzde 87'lik kısmı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olacak yatırım maliyetinin 100 milyon TL'lik kısmı harcanırken, projenin yüzde 87'lik kısmı tamamlandı. Çift yönlü güzergahta 2 adet viyadük, 1 adet aç kapa tünel ve 3 adet hemzemin geçiş yapılıp, 6 adet telsiz baz istasyonu ve 3 adet trafo merkezi kuruldu. Çalışmada bugüne kadar 140 bin metreküplük kazı, 62 bin metreküplük dolgu, 53 bin metreküplük beton dökümü yapıldı. Ayrıca 4 bin 600 ton inşaat demiri, 435 ton çelik ve 194 adet katener direği kullanıldı. Projede hat çalışmalarının Ağustos ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yeni alınacak 11 trenin gelmesinin ardından OMÜ hattı ulaşıma açılacak. - SAMSUN