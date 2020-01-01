Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi
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Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

Samsun protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.

01.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:10
Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

protokolü yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti. Heyet, TCSG - 87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü.  Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti. 


Kaynak: DHA
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